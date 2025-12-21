Arriva una sconfitta per l’Akragas, nella super sfida tra le prime della classe, contro il capolista Priolo Gargallo, che grazie ad un gol per tempo, ha superato il Gigante portandosi a cinque i punti di vantaggio in classifica, e laureandosi campione d’inverno. La prima rete arriva al 7′, su calcio di rigore, decretato per l’atterramento di D. Paterniti e trasformato dal bomber Ferla.

Un inizio di gara in salita per l’Akragas, che poi ha cercato per tutto il tempo di ristabilire la parità, ma senza riuscirci. Nel secondo tempo è arrivato il raddoppio dei padroni di casa, sempre di Ferla, che di testa ha infilato il portiere Cagnina. Sul finire, la gara si è conclusa con i rossi comminati a Lanza e Gatto. Il Priolo è apparsa una squadra forte e quadrata in ogni reparto.

