Il tribunale di Sciacca ha condannato padre e madre di un ragazzino che picchiò un coetaneo provocandogli lesioni permanenti e la frattura del naso. Il giudice ha stabilito che i genitori sono responsabili del comportamento del figlio minorenne violento.

I genitori dovranno così risarcire la persona offesa con poco più di 30 mila euro. La vicenda risale al 2021 quando un quindicenne, per questioni di gelosia, venne pestato da un coetaneo.

Alla base dell’aggressione una parola di troppo alla fidanzatina. Il minorenne riportò la frattura delle ossa del naso e lesioni agli incisivi inferiori, con conseguenze permanenti.

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