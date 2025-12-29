I bonus per l’efficientamento hanno portato molte persone a investire nella ristrutturazione degli immobili e mentre si punta a migliorare la classe energetica non si può certo trascurare l’estetica. Tra i dettagli più importanti a cui prestare attenzione ci sono i materiali che non possono essere lasciati al caso. A dominare la scena ci pensano le pietre naturali, come il marmo e il travertino che conquistano progettisti e proprietari per le loro qualità.

Per la ristrutturazione di casa, il marmo e la pietra naturale Musicco sono la scelta giusta per pavimenti e rivestimenti di qualità e durata.

L’importanza della qualità di pavimenti e rivestimenti

Chi sta per ristrutturare vuole sicuramente vuole fare un investimento qualitativo che dura negli anni e per questo deve puntare su materiali top di gamma; i pavimenti e i rivestimenti subiscono un passaggio quotidiano, sbalzi di temperatura e umidità; dunque, devono essere resistenti per poter continuare a mantenere il loro aspetto. Marmo e pietre naturali spiccano offrendo garanzie difficili da eguagliare.

Tra le tante tipologie di pietre naturali italiane a fare la differenza ci pensa la pietra di Trani estratta nelle cave della zona. Conosciuta anche come marmo Biancone di Trani, incanta con tonalità chiare e grana compatta. Tra le caratteristiche principali c’è quella di adattarsi a linguaggi estetici diversi, dialogando con arredamento moderno e minimal, valorizzando le linee pulite, oppure inserendosi con naturalezza in arredi più rustici e country fino allo shabby chic dalle atmosfere romantiche. Insomma, una vera eccellenza del made in Italy.

Perché scegliere il marmo

Sono 4 i motivi principali per cui si dovrebbe puntare sul marmo, sia per i pavimenti che per i rivestimenti:

• La natura del materiale. La pietra necessita di milioni di anni di processi geologici naturali per formarsi e questo ne certifica la sua esclusività;

• La resistenza. Se ben posato un pavimento in marmo dura per generazioni, attraversa i decenni e resta intatto. Serve solo un po’ di cura nella gestione e nella pulizia quotidiana;

• La manutenzione non è onerosa. Nonostante molti pensino il contrario, basta scegliere prodotti neutri e adatti per la pulizia per proteggerne la lucentezza. In caso di piccoli graffi o segni di usura si possono trattare con delle lucidature periodiche;

• La versatilità. Si presta a mood moderni, stili industriali, design classici e senza tempo adattandosi a qualsiasi tipologia di arredo.

Dove utilizzare il marmo

Come accennato nei vantaggi sul marmo, abbiamo visto essere una soluzione versatile. Ecco perché le opportunità di applicazione sono davvero tante. Nelle zone living rende la stanza accogliente, elegante e offre una continuità visiva. In bagno diventa il top perché gestisce al meglio l’umidità, regala un’atmosfera luxury e può essere utilizzato per piani di appoggio, pavimentazioni e rivestimenti alle pareti. E nelle seconde case? Anche qui non bisogna rinunciare al meglio, trovando nella pietra naturale la soluzione migliore per aumentare il valore dell’investimento immobiliare.

Come abbiamo visto, il marmo è sicuramente una scelta vincente per chi si accinge a ristrutturare ma anche per chi sta costruendo la casa dei propri sogni da zero e la pietra di Trani, in particolare, brilla come eccellenza made in Italy.

