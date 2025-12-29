Straordinario intervento dei Vigili del fuoco di Agrigento che hanno salvato la vita a tre cuccioli di cane caduti in un pozzo artesiano, nelle campagne della città dei templi. A lanciare l’allarme è stato l’anziano proprietario dei cuccioli, che ha cercato di recuperarli senza successo.

Quindi ha chiamato il 112. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato immediato. Con l’utilizzo di attrezzature speciali, sono riusciti a calarsi nel pozzo e a recuperare i tre cuccioli, che sono stati poi consegnati al proprietario, visibilmente commosso.

