La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Cristian Terrana, 32 anni, genero del capomafia Antonio Massimino. La prima udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 14 gennaio davanti il giudice del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo. Terrana è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo scorso maggio i carabinieri lo avevano arrestato poiché sorpreso in possesso di mezzo chilo di cocaina e oltre 4mila euro in contanti. Terrana, poi è stato coinvolto nell’operazione dei militari dell’Arma contro i clan di Villaseta-Porto Empedocle. Secondo l’accusa sarebbe uno dei capi-piazza dello spaccio nel quartiere di Villaseta.

