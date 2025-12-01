Momenti di paura nella tarda serata di domenica a Licata, dove in via Soldato Florio è crollato una palazzina di tre piani. Non si registrano feriti. L’edificio da tempo era disabitato. A titolo precauzionale sono state evacuate due famiglie, per un totale di quattro persone, tra cui un minore, che abitano a ridosso dell’area del cedimento strutturale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia, gli operatori del 118, il personale della protezione civile comunale e i tecnici dell’Enel. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata.

