Allarme rissa fra ragazzini. E’ successo sabato, verso mezzanotte, quando al numero unico d’emergenza, il 112, è arrivata la segnalazione di una violenta zuffa fra giovanissimi lungo la Discesa Empedocle, a pochi passi dalla via Atenea. A dire di chi ha fatto la segnalazione, i ragazzi se le sono date di santa ragione. Quando sono accorsi i militari della Guardia di finanza nella zona non c’era però nessun baruffa. I partecipanti per evitare guai si erano già dileguati.