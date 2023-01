Corsa clandestina di cavalli: una ventina le persone denunciate

Sono una ventina i soggetti denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per la corsa clandestina di cavalli organizzata in contrada “Ciccobriglio” a Naro. Dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di aver organizzato, in concorso, competizioni non autorizzate tra animali. A cinque o sei, è stato contestato anche il reato di scommesse clandestine. E sono stati sequestrati, complessivamente, circa tre mila euro. Alcuni, fra l’altro, avrebbero ripreso con il cellulare la corsa abusiva.

L’operazione è stata portata a termine dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, guidati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi, dai loro colleghi del Commissariato di Canicattì, diretti dal commissario capo Francesco Sammartino, e dai militari della Guardia di finanza della città dei Templi. Ad essere bloccati ben 36 persone di Agrigento, Naro, Canicattì, Licata e Palma di Montechiaro. Sono stati sequestrati i due cavalli, i calessi e le auto con rimorchi per il trasporto degli animali.