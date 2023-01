Pestato per uno sguardo di troppo: 46enne finisce in ospedale

Un quarantaseienne di Agrigento è stato picchiato da uno sconosciuto, con calci e pugni, per uno sguardo di troppo. Tutto si sarebbe verificato, venerdì sera, in via Atenea. Sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. L’uomo in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato traumi e contusioni vari, ma non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. Nell’immediatezza sono state avviate le indagini per provare a risalire al responsabile, e stabilire il movente del pestaggio.