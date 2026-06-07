Un ragazzo è rimasto ferito nel corso di una rissa tra alcuni minorenni che si è verificata intorno alla mezzanotte nel piazzale Giglia a San Leone. Secondo la prima ricostruzione, sarebbe scoppiata una discussione, per futili motivi, e nel giro di pochi istanti sarebbe degenerata in uno scontro fisico tra più giovanissimi. Sul posto è intervenuta tempestivamente la polizia, che è riuscita a riportare la calma.

Uno dei ragazzi coinvolti, con l’ambulanza del 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. I medici gli hanno diagnosticato una brutta ferita ad un occhio e un trauma cranico. Due minorenni, sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

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