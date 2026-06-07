Ci sono professionisti che lasciano un segno per le competenze, e persone che restano nel cuore della comunità per la loro umanità. Giuseppe Nocera, per tutti semplicemente Peppe, apparteneva a entrambe queste categorie.

La notizia della sua scomparsa, all’età di 70 anni, ha suscitato profondo cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso della sua lunga attività di medico ortopedico, svolta sempre con passione, attenzione e grande senso del dovere. Per lui la medicina non era soltanto una professione, ma una vera e propria vocazione, vissuta ogni giorno con disponibilità, empatia e spirito di servizio.

Chiunque abbia avuto modo di incontrarlo ricorda il suo sorriso, la capacità di ascoltare e quella naturale predisposizione ad aiutare gli altri. Era una persona simpatica, generosa e profondamente umana, capace di instaurare un rapporto sincero con i pazienti e con chiunque si rivolgesse a lui per un consiglio o un aiuto.

Anche la nostra famiglia era particolarmente legata al dottor Nocera. Il ricordo personale è quello di una presenza rassicurante e sempre disponibile. Anni fa seguì con grande professionalità e attenzione mia moglie Marilena dopo la frattura dell’omero, accompagnandola nel percorso di guarigione con quella sensibilità che lo distingueva. Era sempre un piacere fermarsi a scambiare due parole con lui, incontrarlo lungo via Picone e confrontarsi su tanti temi della vita quotidiana.

Grande appassionato di sport, seguiva con interesse le vicende dell’Akragas e guardava con affetto al mondo del calcio giovanile, condividendo i valori educativi e sociali che lo sport può trasmettere ai più giovani.

Lascia la moglie Gabriella Costantino e i figli Chiara e Francesco. Chiara ha scelto di seguire le orme del padre, intraprendendo la professione di medico ortopedico, mentre Francesco esercita presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Due percorsi diversi, accomunati dagli stessi valori di dedizione, studio e attenzione verso il prossimo che il dottor Giuseppe Nocera ha trasmesso loro nel corso della vita.

Con la scomparsa del dottor Giuseppe Nocera, Agrigento perde non soltanto un professionista stimato, ma soprattutto una bella persona, una di quelle figure che, con discrezione e competenza, hanno saputo migliorare la vita degli altri.

Ciao Peppe, grazie per tutto quello che hai donato alla tua comunità.

I funerali del dottor Giuseppe Nocera saranno celebrati lunedì 8 giugno alle ore 15 nella Chiesa del Santissimo Crocifisso di San Vito, ad Agrigento. Al termine della celebrazione, la salma sarà accompagnata al cimitero di Raffadali.

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