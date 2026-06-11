Un 53enne è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Comitini, in contrada Balata. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato da una betoniera.

Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi. L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato con la prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause dell’incidente.

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