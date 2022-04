Rissa tra giovani che restano feriti: tre denunciati

Se le sono date di santa ragione, durante la notte fra venerdì e ieri, in piazza Marconi, a Grotte. Tre favaresi di 21, 20 e 19 anni, il primo operaio, gli altri due studenti, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento per rissa. Gli stessi sono rimasti lievemente feriti, e hanno dovuto ricorrere alle cure della locale Guardia medica. A deferire i protagonisti della baruffa, scaturita per futili motivi, sono stati i carabinieri della stazione cittadina. Nella zuffa sarebbero coinvolti altri soggetti, per questo motivo l’attività investigativa prosegue ancora, per provare ad identificare gli altri partecipanti.