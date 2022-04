Ubriachi alla guida, denunciati tre automobilisti

Sorpresi ubriachi alla guida di veicoli. Sono tre gli automobilisti, due di Agrigento, e uno di Canicattì che sono incappati nei controlli dei carabinieri della Radiomobile, durante la notte fra venerdì e ieri. Nella città dei Templi sono finiti nei guai un agrigentino di 22 anni, trovato con un tasso alcolemico di 1,15 g/l., e un ventisettenne che aveva un tasso di 1,81 g/l. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza. Deve rispondere della stessa ipotesi di reato un disoccupato quarantanovenne di Canicattì che è stato trovato, in via Enna, nella città dell’uva Italia, con un tasso di 1,40 g/l. Per tutti e tre i casi i carabinieri hanno applicato anche la sanzione accessoria dell’immediato ritiro della patente di guida.