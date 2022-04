Aveva una pistola in casa: denunciata una donna

Da qualche giorno i carabinieri della Compagnia di Agrigento, e della Tenenza di Favara, hanno intensificati i controlli in territorio favarese per scovare eventuali armi detenute clandestinamente. E i risultati non sono tardati ad arrivare. Una pensionata, vedova, settantaseienne, di Favara è stata trovata in possesso di una pistola calibro 8, e con 20 munizioni dello stesso calibro, tutto appartenuto al marito defunto, ma non aveva nessun titolo per possederle. Un operaio ventiduenne è stato, invece, durante un controllo effettuato sulla sua Fiat Panda in corso Vittorio Veneto, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico e un tirapugni. L’anziana e il giovane sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’arma da sparo, le munizioni, i coltelli e il tirapugni sono stati sequestrati.