Rissa per questioni personali e privati tra tre giovani di nazionalità rumena e un italiano a colpi di spranga. Uno dei partecipanti nel corso del parapiglia ha tirato fuori un coltello e ha colpito con un fendente una diciannovenne rimasto gravemente ferito. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Ha un polmone perforato. Al nosocomio canicattinese è finito anche un diciottenne che ha riportato un trauma cranico per fortuna non grave.

La rissa è scoppiata, l’altra notte, in centro a Canicattì, a pochi passi dallo stadio comunale. I poliziotti del Commissariato cittadino e i loro colleghi della Squadra Mobile di Agrigento hanno ritrovato e sequestrato il coltello sporco di sangue e anche alcune mazze di ferro. La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo. I quattro giovani coinvolti nella baruffa sono stati tutti identificati e denunciati per rissa. Il responsabile della coltellata è accusato di tentato omicidio.

