Ha ripreso a respirare autonomamente ed ha lasciato la Rianimazione dell’ospedale Di Cristina di Palermo, il bambino favarese, di 7 anni, che era rimasto ferito gravemente in un incidente con la bicicletta. A darne notizia alla comunità di Favara, raccolta in preghiera nella chiesa Santissimi Pietro e Paolo, quasi al termine della messa, è stato don Marco Damanti. Per il parroco non può essere stato che “Un segno di Dio”. I medici del nosocomio palermitano continuano a monitorare il quadro clinico del piccolo comunque in miglioramento.

