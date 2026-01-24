La polizia è riuscita a identificare i partecipanti del parapiglia di alcune settimane fa, in piazza Sant’Angelo a Licata. Sono tutti minori tra 16 e 17 anni, denunciati alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Palermo. Dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di rissa.

Uno anche di violazione del “Daspo urbano” visto che non avrebbe dovuto rimettere piede vicino ai luoghi della movida. Ad incastrare i protagonisti della zuffa le indagini e i filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza posti a presidio delle attività commerciali della zona.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp