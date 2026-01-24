Un ignoto ladruncolo si è intrufolato in una palestra di via Dante ad Agrigento e, dopo avere scardinato un infisso, appena dentro è riuscito a rubare l’incasso degli ultimi giorni e la somma in denaro prelevata dal distributore automatico di caffè, bevande e snack.

L’ammontare dei danni è ancora in via di quantificazione. Il furto è stato messo a segno nel corso delle ore notturne. Il raid è stato scoperto, poco più tardi, dal proprietario della struttura sportiva – commerciale, un cinquantenne agrigentino.

Subito ha dato l’allarme al 112, poi, s’è recato dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento e ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. Sul “colpo”, i militari dell’Arma, dopo aver notiziato la Procura, hanno avviato l’attività investigativa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp