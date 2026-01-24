Inferno di fuoco ieri notte in via Luigi Pirandello, nell’abitato di Canicattì. Le fiamme hanno avvolto una Fiat 500 L, intestata ad una trentanovenne di Canicattì. L’incendio si è poi propagato ad altri due mezzi: una Renault Modus di proprietà di un sessantaseienne e una Skoda Octavia appartenente ad un settantasettenne.

Scattato l’allarme, dopo la segnalazione al 112, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del locale distaccamento. In poco tempo i pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile.

Completata l’opera di spegnimento, vigili del fuoco, e militari dell’Arma hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottiglie con residui di benzina. Le cause sono ancora da accertare. Privilegiata la natura dolosa.

