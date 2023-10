Saranno le indagini a chiarire il movente del danneggiamento di un’autovettura, una Fiat Punto, di proprietà di un commerciante ambulante, cinquantottenne, di nazionalità senegalese, residente da tanti anni nel centro storico di Agrigento, nella zona della Cattedrale. La vettura è stata devastata, verosimilmente, a colpi di mazza. Tutto quanto si sarebbe verificato, nel corso delle ore notturne, mentre il proprietario si trovava nella sua abitazione. Proprio in quei momenti qualcuno ha dato vita al raid. Con l’utilizzo di un attrezzo da lavoro, appunto una mazza, ha sfondato il parabrezza e ammaccato, pesantemente, il cofano.

A fare l’amara scoperta è stato lo stesso proprietario, l’indomani mattina, al momento di recuperare la vettura. Immediatamente ha dato l’allarme al 112. Sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti per il sopralluogo di rito. L’uomo, poi, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti. Scontato che, quale primo passaggio investigativo, sia stato quello di verificare l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza presenti in quella zona. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.