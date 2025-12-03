Se le sono date di santa ragione nel parcheggio di un supermercato nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè per motivi ancora da chiarire. Protagonisti della vicenda almeno quattro immigrati, tutti ospiti di una struttura della città, che si sono affrontati con calci, pungi e addirittura con l’uso di alcune spranghe.

Il bilancio è di due feriti. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti poliziotti e carabinieri oltre al personale sanitario. Al via le indagini per ricostruire quanto accaduto. Ancora poco chiari i motivi che hanno scatenato la zuffa.

