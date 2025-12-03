Alcuni grammi di cocaina sono stati rinvenuti sul pavimento di un bar, mentre residui della stessa sostanza erano anche all’interno di bottiglie di alcolici vuote, tra i rifiuti e su un marciapiede. I carabinieri della Compagnia della Compagnia di Cammarata hanno effettuato controlli mirati nel centro di San Giovanni Gemini per contrastare il fenomeno del consumo e spaccio di droga. Alcune persone sono state identificate e la loro posizione è al vaglio.

La cocaina è stata trovata in un bar dove i possessori, all’arrivo delle forze dell’ordine, probabilmente hanno gettato lo stupefacente. Altra polvere bianca è stata trovata non molto lontano sopra ad un marciapiede e all’interno di bottiglie di vetro vuote abbandonate in mezzo ad altri rifiuti. Quasi sicuramente più consumatori e pusher, alla vista dell’arrivo dei carabinieri, si sono liberati della droga. Aperto un fascicolo a carico di ignoti.

