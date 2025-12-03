Tornano i veglioni di Capodanno tra cenoni, musica dal vivo e intrattenimento negli alberghi e nei locali della città. È già partita la promozione delle principali serate agrigentine: Hotel Dioscuri, Hotel della Valle, Lounge Beach e il Madison, una delle sale per ricevimenti piu esclusiva e raffinata con vista Scala dei Turchi, sono, al momento, i quattro appuntamenti più attesi.

Nel frattempo è scattata la corsa degli organizzatori alle pratiche burocratiche e alle autorizzazioni necessarie. Una corsa che, quest’anno, deve fare i conti con una novità assoluta: non è più la Questura a rilasciare le autorizzazioni per gli spettacoli e le serate danzanti, ma il Comune.

Dal 15 ottobre 2025, infatti, in Sicilia le competenze per il rilascio delle autorizzazioni per gli spettacoli pubblici sono state trasferite ai Comuni, che gestiscono sia la licenza di Pubblica Sicurezza (PS) sia la SCIA.

Ecco come funziona: Licenza di PS del Comune: obbligatoria per eventi con oltre 200 partecipanti o che si svolgono oltre la mezzanotte. SCIA per spettacoli: utilizzabile per eventi fino a 2000 partecipanti, che si svolgono tra le 8:00 e l’1:00 e che rientrano in categorie come musica, danza, teatro, proiezioni. Per manifestazioni che superano i 2000 partecipanti, è prevista una disciplina apposita. Quando richiesto da caratteristiche particolari dell’evento, scatta l’obbligo di un piano di sicurezza dettagliato.

Inizia la corsa contro il tempo per gli adempimenti.I prezzi dei veglioni con musica danzante partono da 40 euro, mentre i cenoni di San Silvestro hanno costi che variano in base ai menu e alle formule scelte dai singoli locali. Tra gli appuntamenti più rilevanti fuori città si segnala il veglione dell’Aideler Resort, un evento tradizionalmente riservato in prevalenza agli ospiti della struttura.

