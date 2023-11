I carabinieri e la polizia si stanno occupando di una rissa che si è verificata sabato notte a Licata nelle vicinanze di un locale della movida del centro cittadino. Se le sono date di santa ragione davanti agli occhi di decine di giovani e giovanissimi. All’arrivo delle forze dell’ordine i partecipanti se la sono data a gambe levate.

Per evitare guai se la sono date a gambe levate, allontanandosi velocemente, aiutati anche dal fatto che nella zona, ci sono diverse vie di fuga, e per loro è stato più facile disperdersi. Nella zona sarebbero presenti impianti di videosorveglianza. Telecamere che potrebbero rivelarsi determinanti per arrivare alla tempestiva identificazione dei rissosi.