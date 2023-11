Il sindaco si dichiara confuso riguardo al comunicato della DC e sottolinea la necessità di lavorare insieme per non sprecare l’opportunità. D’altro canto, la segreteria provinciale della DC mette in luce la necessità di agire con urgenza e di coinvolgere specialisti del settore per garantire il successo del progetto.

In una vivace disputa politica, il Gruppo Democrazia Cristiana (DC) di Agrigento e il Sindaco della città si sono confrontati in merito al progresso del progetto “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. La polemica è iniziata dopo che la segreteria provinciale della DC ha rilasciato un comunicato stampa critico sullo stato di preparazione della città per questo importante appuntamento.

Il Sindaco ha risposto alle accuse, richiamando un incontro del 7 ottobre, durante il quale è stato ospite a Ribera su invito del segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro, in occasione della Festa dell’Amicizia. Durante questa tavola rotonda, si è discusso di turismo, cultura e del ruolo di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025. Il Sindaco ha sottolineato che durante l’incontro ha ricevuto complimenti, congratulazioni e supporto da parte di Totò Cuffaro e dei deputati presenti. Questo incontro è stato descritto come proficuo e cordiale, con l’intesa di collaborare per realizzare il progetto.

Tuttavia, il Sindaco si è mostrato confuso riguardo al comunicato della DC, sottolineando di non comprendere il motivo di tale attacco e respingendo l’idea di un “gioco a rompere” da parte della DC, un partito che fa parte della maggioranza regionale che sostiene la sua amministrazione. Ha espresso la sua mancanza di comprensione riguardo alle dinamiche politiche coinvolte e ha sollevato il dubbio se il segretario nazionale Totò Cuffaro fosse a conoscenza del comunicato stampa.

Dall’altro lato, la segreteria provinciale della DC ha sottolineato l’importanza del progetto “Agrigento Capitale della Cultura” e ha espresso preoccupazione per la mancanza di progressi significativi. Nel loro comunicato, la DC ha evidenziato che, a distanza di otto mesi dalla proclamazione di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025, molto poco è stato fatto per preparare la città ad accogliere i milioni di visitatori previsti. Hanno criticato la mancanza di servizi igienici adeguati, parcheggi e aree attrezzate, la cattiva condizione delle strade interne e delle vie d’accesso.

La DC ha messo in dubbio l’efficacia delle azioni intraprese dal Sindaco e ha indicato la costituzione della Fondazione come un aspetto marginale della questione, sottolineando la necessità di affrontare immediatamente la situazione. Hanno dichiarato la loro disponibilità a un dialogo costruttivo e collaborazione per garantire il successo del progetto.

Questa discussione mette in evidenza le tensioni politiche locali e l’importanza del progetto “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se le due parti riusciranno a trovare un terreno comune per affrontare le sfide future.