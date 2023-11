Sulla maxi zuffa a colpi di sedie e transenne avvenuta sabato sera in piazza Dante a Canicattì i poliziotti del Commissariato cittadino hanno identificato 8 partecipanti. Sono tutti giovani e giovanissimi, totalmente incensurati dai 16 a poco più di vent’anni, denunciati alla Procura per rissa. “La cosa curiosa di tutto questo è che ci sono degli scienziati che mettono le immagini in circuito”. Lo ha detto il questore di Agrigento Emanuele Ricifari.

S’è rischiato grosso. Avventori, esercenti e residenti hanno però dimenticato di fare quello che è giusto fare: comporre il 112 e segnalare la rissa alle forze dell’ordine.

“Il fatto che non ci sia giunta nessuna segnalazione è gravissimo – continua il questore Ricifari -.. E’ avvilente che nessuna telefonata è stata fatta alle forze dell’ordine e ho ragione di ritenere che ci sia un senso civico assente, che si ripresenta però puntualmente all’ora di lamentarsi. Voglio avvertire tutti che io denuncerò già per questi fatti le persone che abitano e stavano a guardare o i gestori dei locali presenti in quei posti”.