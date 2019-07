Rissa in un albergo del Villaggio Mosè, arrestato un turista

Un turista francese di 39 anni è stato arrestato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Tutto quanto, è accaduto, all’interno di un hotel del Villaggio Mosè. L’uomo si trovava in piscina con la moglie, per futili motivi tra i due, è scoppiato un alterco abbastanza acceso. Lui andato in escandescenze, da lì a poco, se l’e’ presa con gli altri presenti. Ha infastidito alcune coppie, poi ha spinto e gettato in acqua alcune persone. Tornato in camera, è stato raggiunto dai poliziotti, nel frattempo intervenuti, ed ha reagito con violenza, scagliandosi anche contro di loro. A quel punto è stato arrestato