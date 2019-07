Cani in casa e condizioni igieniche sanitarie pessime, degrado in un’abitazione di Agrigento

Un esposto presentato all’Autorità giudiziaria ha fatto scattare l’allarme in via Verdi, una traversa della via Manzoni, ad Agrigento. Intervenuti sul posto gli uomini della Forestale, e il personale di Asp. Lì nell’abitazione, in una palazzina a più piani, vivono madre e figlio, proprietari di 3 cani. La puzza insopportabile e il trambusto giorno e notte, ha spinto i residenti a inoltrare l’esposto-denuncia. Gli uomini in divisa hanno citofonato, senza ricevere risposta. A quel punto è stato deciso di far intervenire i Vigili del fuoco per aprire la porta. I soccorritori si sono trovati di fronte ad un scenario da “terzo mondo”. La donna malata al letto, tra sporcizia e rifiuti sparsi, il figlio a bivaccare tra le stanze della casa, e con lui i tre cani, tenuti in pessime condizioni igienico – sanitarie. Gli animali sono stati prelevati e consegnati ad una idonea struttura. La posizione del propietario è al vaglio.