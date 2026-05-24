Una rissa è scoppiata nella piazza centrale di Santa Margherita di Belìce. A darsele di santa ragione un gruppo di giovani locali e alcuni extracomunitari. Durante la zuffa sarebbe stata utilizzata un’arma da taglio. Vistose tracce di sangue sono state rinvenute sul selciato.

Ad avere la peggio è stato un giovane margheritese, colpito alla testa. Il ragazzo è stato inizialmente assistito presso la Guardia medica cittadina e successivamente trasferito, a bordo di un’ambulanza del 118, all’ospedale di Sciacca per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale. L’area del parapiglia è stata immediatamente delimitata dalle forze dell’ordine per consentire i rilievi scientifici. Al vaglio i filmati della videosorveglianza.

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