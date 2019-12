Rissa in centro lo scorso Carnevale, denunciate quattro persone

I poliziotti del locale Commissariato, a conclusione di una complessa attività investigativa, ha denunciato 4 persone per rissa.

In particolare, lo scorso Carnevale, in piazza “A. Scandaliato” era esplosa una rissa che aveva visti coinvolti diversi ragazzi.

In quel contesto, il personale della polizia di Stato, era riuscito a bloccare solamente due giovani, ed uno di essi venne arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale.

Gli ulteriori accertamenti hanno consentito di individuare gli altri quattro giovani, tutti di Sciacca e minorenni, deferiti alla Procura per i Minorenni di Palermo.