Aggredita alle spalle in pieno centro, derubata della borsa e lasciata ferita sull’asfalto. È il bilancio del violento scippo avvenuto a Sciacca nel pomeriggio di mercoledì nel parcheggio vicino a piazza Angelo Scandaliato, ai danni di una pensionata ottantenne. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” per le ferite e le contusioni riportate al viso e alle spalle nella rovinosa caduta provocata dallo strattone; fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Sciacca, che hanno immediatamente avviato le ricerche del malvivente, dileguatosi a piedi con il bottino contenente denaro, documenti ed effetti personali. L’attenzione degli investigatori si concentra ora su una possibile escalation ravvicinata: si sta infatti accertando se dietro questo colpo vi sia la stessa mano che, appena ventiquattr’ore prima, aveva tentato una rapina ai danni di due donne in auto in un’area di servizio di via Pompei.

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