Hanno scatenato una rissa nei pressi di un supermercato di Canicattì e nel tentativo di sfuggire ai poliziotti, uno dei più esagitati, ha aggredito gli uomini in divisa. L’uomo, di nazionalità nigeriana, risultato ubriaco e privo di documenti, è stato bloccato e arrestato. Deve rispondere di resistenza a Pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e lesioni personali. Dopo le formalità di rito è stato rinchiuso nel carcere di contrada Petrusa. Due agenti, rimasti lievemente feriti, hanno dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale cittadino. Guariranno in cinque giorni. Le indagini della polizia vanno avanti per cercare di risalire agli altri partecipanti alla zuffa.