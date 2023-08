In un’estate densa di sorprese e mutamenti politici nell’ambito dell’arena agrigentina, un nuovo capitolo si apre con l’annuncio della Consigliera Comunale di Agrigento, Alessia Bongiovì, che ha scelto di unirsi alle fila della Democrazia Cristiana.

Con un contributo apprezzato all’interno dell’aula consiliare e al fianco dei colleghi Hamel e Zicari, Alessia Bongiovì ha sempre messo in primo piano il bene della città e della collettività. Ora, giunta a una nuova fase della sua carriera politica, ha deciso di portare la sua esperienza e la sua dedizione nel contesto della DC, con l’obiettivo di promuovere valori fondamentali come la libertà e sostenere in maniera più incisiva la sua amata città.

“Le parole del Segretario Nazionale Totò Cuffaro risuonano come una guida fondamentale in questo percorso,” ha dichiarato Bongiovì. “Desideriamo un Paese in cui noi, i nostri figli e i nostri nipoti possano vivere in un sistema politico autenticamente democratico e popolare. Ambiamo a un Paese in cui possiamo votare per un partito basato su valori, un partito libero, aperto e plurale, che assicuri diritti, giustizia e libertà.”

L’entusiasmo di Alessia Bongiovì verso questa nuova direzione politica è palpabile, e non manca di esprimere riconoscimento al Segretario Nazionale Totò Cuffaro e all’On. Carmelo Pace per averle offerto l’opportunità di intraprendere questa nuova esperienza e, soprattutto, per aver creduto nelle sue capacità.

Il passaggio di Bongiovì alla Democrazia Cristiana si inserisce in un contesto più ampio, con il capogruppo in consiglio comunale della DC, Pasquale Spataro, che aveva formalizzato il proprio ingresso nei giorni scorsi. Questo potrebbe essere solo l’inizio, con voci sempre più insistenti che suggeriscono anche la possibile adesione di Roberta Zicari alla medesima formazione politica. L’arrivo di nuove figure e l’adesione a un partito di tradizione come la DC promettono di dare un nuovo slancio alla scena politica locale, aprendo la strada a nuove prospettive e progetti per il bene della comunità agrigentina.