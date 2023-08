Si sono vissuti momenti di panico per un’automobile in marcia che ha preso improvvisamente fuoco. Il conducente per fortuna è riuscito ad accostare, e tutti occupanti del mezzo sono riusciti a scendere dall’abitacolo e mettersi in salvo. E’ accaduto lungo la strada statale 123, in territorio di Campobello di Licata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata che hanno spento le fiamme prima che l’incendio si propagasse occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata.