Rissa tra più soggetti all’interno della villa comunale di Canicattì. I poliziotti del Commissariato cittadino, dopo alcune indagini, hanno identificato tre partecipanti. Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di rissa, e per due di loro è scattata anche la denuncia per porto di oggetti atti a offendere.

Sotto sequestro un coltello e una mazza da baseball. Il parapiglia è scoppiato nella serata di domenica, quando gli agenti erano intervenuti nella villa comunale trovando un trentaquattrenne romeno ferito che aveva rifiutato le cure ospedaliere.

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