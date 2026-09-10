Si parla del modello “Cinema Ammare” all’83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Il caso di successo creato da Marco Gallo e Fabio Speranza, dopo aver riempito le spiagge siciliane durante l’estate, è approdato all’interno di un talk organizzato da FCS, il coordinamento dei festival del cinema di Sicilia, uno spazio dedicato al turismo legato al cinema. In rappresentanza del progetto, Marco Gallo, ideatore del format del cinema in spiaggia insieme con Fabio Speranza. “Portare il Cinema Ammare in uno dei Festival del cinema più importanti al mondo come quello di Venezia – racconta Gallo – è un onore una grande emozione che mi riempie pieno di gioia”.

Il palco del Festival del cinema è anche l’occasione per un annuncio che riguarda la prossima stagione: “Non poteva esserci posto migliore – annuncia il videomaker agrigentino – per annunciare che nel 2027 anche il Cinema Ammare diventerà un Festival internazionale di cortometraggi, documentari e corti di animazione e si chiamerà Cinema Ammare Film Festival. Il nostro format rimarrà intatto, crescerà e migliorerà ulteriormente continuando a viaggiare per nuove mete siciliane ma la nostra casa sarà sempre a Realmonte e anche questo è un motivo di orgoglio perché anche a Venezia abbiamo parlato di Scala dei Turchi e cineturismo”.

Dopo il successo del 2026, la macchina organizzativa è già in moto per programmare la prossima stagione, nella quale continuerà il viaggio itinerante del Cinema Ammare, che quest’anno, oltre a Realmonte, sua casa, ha toccato altre 5 spiagge siciliane ed è pronto ad arrivare su altri lidi e su altre coste.

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