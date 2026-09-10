Viaggiava da sola a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo alla guida. L’utilitaria, dopo avere abbattuto il guardrail è “volata” da un ponticello ad un’altezza di circa cinque metri.
Una pensionata settantenne canicattinese è rimasta ferita in un incidente stradale autonomo che si è verificato, questa mattina, lungo la strada provinciale 78 in territorio di Canicattì.
Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, con la collaborazione del personale sanitario del 118, ad estrarre la donna rimasta incastrata nell’abitacolo del mezzo. Poi con un’ambulanza è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo.
Le forze dell’ordine si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.
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