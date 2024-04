Una rissa tra migranti è scoppiata nel tardo pomeriggio del 25 aprile, al Quadrivio Spinasanta, precisamente in via Regione Siciliana a pochi passi dalla chiesa del quartiere. Sono state alcune telefonate di cittadini giunte al 112 a segnalare una maxi zuffa in corso in mezzo alla strada. E i protagonisti se le sono date di santa ragione per questioni sconosciute. Si sono picchiati a calci, pugni e schiaffi almeno sei o sette soggetti. All’arrivo dei carabinieri, però, non è stato trovato nessuno. Gli esagitati appena hanno sentito le sirene in lontananza si sono dileguati. Le indagini dei militari dell’Arma continuano per identificare i rissosi e risalire al motivo della baruffa.