Complessivamente sono ben 80 le contravvenzioni fatte dagli agenti della polizia municipale e dalla polizia provinciale per la sosta “selvaggia” attorno alle strade della Valle dei Templi in occasione del 25 aprile, giornata in cui l’ingresso ai siti archeologici è stato gratuito. Il sovraffollamento dei due parcheggi nei varchi di Giunone e Porta V ha provocato caos e disagi.

I vigili urbani si sono concentrati a sanzionare i mezzi in sosta vietata lungo il viale alberato, in contrada “Sant’Anna” e sotto il tempio di Ercole, mentre i loro “colleghi” della provinciale nelle strade di loro competenza, soprattutto in via Panoramica dei Templi.