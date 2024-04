Matteo Renzi ritorna ad Agrigento, luogo di ricordi politici e nuove prospettive.



Matteo Renzi è stato a Agrigento in visita privata alla Valle dei Templi. L’ultima volta che si era recato sul sito Unesco era stato in veste di Premier. Molti ricorderanno quando, il 12 settembre 2016, firmò il “Patto per la Sicilia” davanti al Tempio della Concordia. All’evento erano presenti il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, diversi esponenti della giunta regionale e le massime autorità del territorio. Oggi Renzi è il leader di Italia Viva, il suo partito si avvicina al 5% secondo i sondaggi per le elezioni europee. Molte volte si è parlato di un possibile accordo con il centrodestra, a cominciare dalla DC di Cuffaro, ma un accordo del genere non è mai stato raggiunto. Dopo l’ufficialità della candidatura del generale Roberto Vannacci, in corsa per la Lega in tutta Italia e capolista in Italia centrale, ora si aspettano i leader, anche per far quadrare la scacchiera dei nomi. Ad aver già lanciato la propria candidatura, la segretaria Pd Elly Schlein e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani. La dem capolista al Centro e nelle isole, e il vicepremier ovunque tranne che nelle Isole, dove invece ci sarà Caterina Chinnici. Gli occhi, in queste ore, sono tutti puntati sulla tre giorni a Pescara, dove domenica Giorgia Meloni dovrebbe fare il tanto atteso annuncio sulla sua discesa in campo. Se Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno già rinunciato, all’appello manca solo l’area centrista. O meglio, quella dell’ex Terzo polo. Infatti sono proprio Matteo Renzi e Carlo Calenda ad aspettare l’ultimo minuto per sciogliere la riserva. I due ex alleati temporeggiano, almeno fino a quando Meloni non scoprirà definitivamente le carte. Ad oggi, tra i due, più quotata la candidatura di Calenda. Leader a parte, alcuni nomi già sono in campo. Proprio oggi gli esponenti di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno presentato alla Camera la candidatura di Ilaria Salis come capolista nel collegio del Nord-Ovest. “Una battaglia in difesa della democrazia, della Costituzione e per l’Europa”, hanno detto i deputati assieme al papà Roberto, sulla candidatura della maestra che a Budapest rischia “11 anni di carcere duro”, per cui Ilaria in una lettera ha sottolineato che si difenderà al “processo” però nel “rispetto” dei diritti. Per Avs, Fratoianni e Bonelli, non in campo direttamente, hanno puntato sugli ex sindaci, Ignazio Marino, Mimmo Lucano e Leoluca Orlando. Alcuni nomi certi anche per Stati Uniti di Europa di Iv e +Eu, come Emma Bonino alla guida del Nord Ovest. Il Movimento 5 Stelle, dopo le autocandidature, sta invece attendendo l’ultimo voto online degli iscritti sulle proposte del presidente Giuseppe Conte. Il leader di ‘Sud chiama Nord’, Cateno de Luca, e la ministra pentastellata Laura Castelli, guideranno la lista ‘Libertà’ in tutti i collegi. Incognita per ‘Pace Terra e Dignità’ di Michele Santoro che sta concludendo la raccolta firme nelle isole. E mentre la Lega di Salvini incastra le ultime caselle dopo la ‘bomba’ Vannacci, FdI mantiene il riserbo, almeno fino all’annuncio della premier.