Due giovani sono stati denunciati per il parapiglia scoppiato nella serata di lunedì ad Aragona. I carabinieri della locale Stazione hanno identificato e deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento due soggetti di nazionalità tunisina di 20 e 26 anni, per i reati di rissa e lesioni personali.

Almeno tre o quattro le persone coinvolte nella zuffa con gli altri partecipanti che sono in via di identificazione. Il ventenne è stato trasportato all’ospedale di Agrigento dove i medici gli hanno riscontrato una ferita compatibile con un’arma da taglio al fianco destro. La prognosi è di quindici giorni.

Il ventiseienne, invece, ha riportato un taglio al volto ed è stato medicato alla Guardia medica del paese. Per lui la prognosi è di dieci giorni. Non sono ancora chiari i motivi alla base della rissa. I protagonisti hanno utilizzato cocci di vetro, spranghe e anche coltelli. L’attività investigativa dei carabinieri è ancora in corso.

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