Ignoti ladri hanno rubato ben 50.000 metri di cavi in rame, per un bottino che ammonta a 40.000 euro in una vasta area dove sono in corso lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in contrada “Luna-Zuppardo”, sotto l’abitato di Giardina Gallotti, in territorio di Agrigento.

Dopo l’amara scoperta la responsabile, una trentacinquenne agrigentina, ha formalizzato la denuncia contro ignoti per furto, ai carabinieri della Stazione di Agrigento. I predatori dell’oro rosso sono entrati in azione durante le ore notturne, riuscendo a intrufolarsi nel cantiere e a rubare l’ingente quantitativo di cavi in rame.

I militari, dopo avere raccolto la denuncia, hanno provveduto a raccogliere elementi utili alle indagini. Al lavoro la Scientifica impegnata a setacciare a lungo in largo l’area interessata alla ricerca di tracce o impronte lasciate dai malviventi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp