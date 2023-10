Rissa in strada tra più soggetti nella centralissima via Gela a Licata. E i rissosi se le sono date di santa ragione per questioni sconosciute. Prima dell’arrivo della polizia si sono dileguati. La baruffa è scoppiata l’altra sera. Sarebbero volati ceffoni e pugni. Alcuni dei partecipanti per colpire i “rivali” avrebbero utilizzato delle spranghe.

E in via Gela scattato l’allarme si sono precipitati gli agenti della sezione Volanti del Commissariato cittadino, ma non c’era però più nessuno. Naturalmente, come sempre avviene nei casi di segnalazione di risse, i poliziotti si sono sincerati se qualcuno s’è presentato al pronto soccorso del “San Giacomo d’Altopasso”. Una verifica che ha dato esito negativo.