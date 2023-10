In un ambiente della loro abitazione rinvenuti 491 grammi di infiorescenze essiccate di Cannabis, 32 spinelli già confezionati e una pianta di marijuana. Una coppia di conviventi, entrambi liberi professionisti, lui 36 anni e lei 42 anni, residenti nella città dei Templi, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Devono rispondere di detenzione illecita di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Agrigento. Tutto quanto nel corso di una mirata perquisizione domiciliare nell’abitazione dei due conviventi, sotto l’abitato di Montaperto, lungo la strada che collega Agrigento con Raffadali. Dopo alcune indagini, e grazie alle informazioni raccolte sul territorio, i militari dell’Arma sono giunti nell’abitazione della coppia ed hanno trovato la droga.