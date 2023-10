Il Gip del Tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Gloria Andreoli, ha disposto la perizia psichiatrica per accertare se il 28enne Salvatore Russotto, accusato di stalking e danneggiamento ai danni della titolare di un pub, è capace di intendere e volere. E’ stato fissato l’incidente probatorio e nominato lo psichiatra Leonardo Giordano che dovrà visitare l’indagato e riferire in aula se ha agito per un vizio di mente come già era accaduto in passato. Lo specialista che ha ricevuto l’incarico riferirà in aula il 18 gennaio.

La vicenda risale alla scorsa estate, quando la donna ha denunciato di essere vittima di nuovi atti persecutori da parte del giovane che, per fatti uguali, dopo tre anni di carcere, era tornato in libertà perché ritenuto “incapace di intendere e volere”. Dopo le nuove denunce il Gip aveva disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento con la sottoposizione del braccialetto elettronico. Poche ore dopo la notifica del provvedimento da parte della polizia sarebbe andato nel locale dell’imprenditrice distruggendo arredi, insegne, tabelle e lampadari.

Nelle ore successive sarebbe andato a casa della donna lasciando sulla sua auto la copia dell’ordinanza cautelare. Il provvedimento poi è stato aggravato e ha portato al ritorno in carcere del ventottenne.