Momenti di panico ieri, in pieno giorno, a Sciacca, in piazza don Luigi Sturzo, per una lite tra extracomunitari. Protagonisti due tunisini e un egiziano che si sono affrontati a colpi di pietra. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Voltante del Commissariato cittadino.

Uno dei tre soggetti coinvolti nel parapiglia è stato bloccato e denunciato. Giunta sul posto anche un’ambulanza del 118 i cui operatori sanitari hanno soccorso uno dei responsabili rimasto ferito. Si è rischiato grosso. I tre hanno lanciato grosse pietre da una parte all’altra della piazza. Qualche passante poteva essere colpito.

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