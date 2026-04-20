Previsti interventi sugli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Sono stati sottoscritti infatti due contratti d’appalto con l’impresa Geotech Srl (avvalente) e Cgm Srl (ausiliaria) di Ragusa, aggiudicataria dei due appalti relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili (gruppi 7 e 8), dell’importo di 1.600.000 euro ciascuno (compresi 80.000 euro per oneri di sicurezza). L’intero importo dell’appalto è stato finanziato con fondi del bilancio del Libero Consorzio, un impegno che il presidente Giuseppe Pendolino aveva assicurato per garantire le migliori condizioni di sicurezza degli istituti individuati dallo staff tecnico dell’ex Provincia Regionale, quarantuno in tutto (ventidue nel gruppo 7 e diciannove nel gruppo 8). A breve l’inizio dei lavori che dovranno essere effettuati entro 365 giorni lavorativi consecutivi dalla data del verbale di consegna.

Le scuole interessate dai lavori di manutenzione sono le seguenti:

GRUPPO 7: 1) Liceo Scientifico “Leonardo” viale della Vittoria – Agrigento; 2) I.T.C.E.T. “L. Sciascia” via Quartararo Pittore, 8 A – Agrigento; 3) I.I.S.“G. Galilei” via Pirandello – Canicatti; 4) I.I.S.- Liceo Classico “Ugo Foscolo” via Pirandello – Canicatti; 5) Liceo Scientifico “Sciascia” associata all’ l.l.S. “Ugo Fosco|o” via Pasolini; (ampliamento)- Canicatti; 6) Liceo Classico “Linares”via Malfitano – Licata; 7) I.I.S. “Re Capriata” via Campobello- Licata; 8) I.I.S. “E. Fermi” via Campobello – Licata; 9) I.T.C. e G. “Curella”sede centrale I.I.S. “E. Fermi” via Re Grillo (c.da. Cannelle) – Licata; 10) Liceo Classico “Linares”Piazza Gondar – Licata; 11) I.T.C.”Federico I” via Bandino – Naro; 12) I.I.S -I.P.C. sezione staccata “N. Gallo” di Agrigento , I.T.C.E.T. sezione staccata “Sciascia” di Agrigento – via La Pira – Porto Empedocle; 13) I.P.A.M.”Miraglia”- I.I.S “Don Michele Arena”- corso Miraglia c/da Perriera Sciacca; 14) I.I.S. “Don Michele Arena”- I.P.C. “Friscia” via Nenni – Sciacca; 15) I.I.S. Liceo Classico Fazello via De Gasperi – Sciacca; 16) Liceo Scientifico Fermi via Parma – Sciacca; 17) I.T.C. G. Zappa via Padre Pio da Pietralcina – Campobello di Licata; 18) Liceo Classico “Empedocle” via Empedocle – Agrigento; 19) Istituto Magistrale “M. L. King “ viale Pietro Nenni – Favara; 20) Liceo Scientifico “E. Majorana” via Grecale – Lampedusa; 21) I.I.S. F. Crispi – ITC- GIOVANNI XXIII via Presti – Ribera; 22) I.I.S. F. Crispi Liceo sperimentale via Circonvallazione – Ribera.

GRUPPO 8: 1) IPSCEOA “N.Gallo”-I.T.G. “F.Brunelleschi” Via Quartararo Pittore, Agrigento; 2) LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE UMANE “Politi” succursale – PLESSO EX Foderà via Cimarra, 5 – Agrigento; 3) I.I.S.“FERMl”- I.P.I.A. “Fermi” (locali ASI-CAP) – Aragona; 4) I.I.S.“PlRANDELLO”- plesso Liceo Classico “Pirandello” via Montemaggiore – Bivona; 5) I.I.S.“PlRANDELLO”- plesso ITCG “Panepinto” via Contrada S. Filomena SS118 -Bivona; 6) I.I.S.“ARCHIMEDE”- Liceo Scientifico M.T. Calcutta Via Crispi – Cammarata; 7) I.I.S.“ARCHIMEDE”- I.P.I.A. “Archimede” via Monsignor Padalino – Casteltermini; 8) I.I.S.“ARCHIMEDE”- Liceo Scientifico “M.T.Ca|cutta” via Kennedy – Casteltermini; 9) I.I.S.“FERMI- l.P.I.A. “Marconi” (sez. coord. dal Fermi di Aragona) via Che Guevara -Favara; 10) I.I.S.“FAZELLO”- plesso Liceo Scientifico “ARCHlMEDE” Via Mazzini, 12 (sez. Sciacca) – Menfi; 11) I.I..S.“DON MICHELE ARENA”- plesso I.P.C. Friscia sede staccata via Pirandello – Menfi; 12) I.I.S.“G.B.ODIERNA”- Liceo scientifico “G. B. Odierna” Corso Sicilia – Palma di Montechiaro; 13) I.I.S.“G.B. ODIERNA”- plesso “Mattarella” Contrada Carnara – Palma di Montechiaro; 14) I.I.S.“FERMI”- I.P.I.A. “Marconi” via Villa (sez. coordinata dal Fermi di Aragona) – Racalmuto; 15) I.I.S.“SAETTA E LIVATINO”- Istituto Magistrale “Saetta- Livatino” via Lauricella – Ravanusa; 16) I.I.S.“F. Crispi”- Istituto magistrale “F. Crispi” Piazza Zamenhof – Ribera; 17) I.I.S.“VETRANO”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Marchesa – Sciacca; 18) I.I.S.“FAZELLO”- Istituto d’Arte “Bonachia” via De Gasperi – Sciacca; 19) I.I.S.“VETRANO”- I.T. Agrario “A. Vetrano” e Alberghiero “Molinari” c/da Tonnara – Sciacca.

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