Svolta nelle indagini sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne di Favara ucciso nella notte tra sabato e domenica a Pavia. I poliziotti della squadra mobile hanno eseguito il fermo di un 17enne egiziano ritenuto l’autore del delitto. Il minore era già stato denunciato per porto abusivo di armi. Altri tre giovani risultano indagati a piede libero. Erano in compagnia dell’omicida e avrebbero assistito alla scena senza intervenire. Ancora da chiarire il motivo che ha portato all’aggressione mortale.

«Futili motivi», dicono gli investigatori. Il 25enne è stato ucciso con un colpo alla gola utilizzando un oggetto appuntito, un piccolo coltello o un cacciavite. Le indagini della squadra mobile di Pavia e della polizia scientifica sono ancora in corso, ma ieri sera sono stati portati in questura tre giovani, due italiani e un minorenne, di origine egiziana. Sono stati a lungo interrogati. Nella notte, è arrivato il fermo per il diciassettenne.

Nell’agguato è rimasto ferito al braccio e all’addome anche l’amico della vittima, un giovane riberese, ancora ricoverato al San Matteo, mentre il terzo giovane è stato tenuto in osservazione per ore perché sotto choc.

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