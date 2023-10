Rissa dalle parti di via Venezia, nel centro di Cammarata. E se le sono date di santa ragione per motivi sconosciuti. Ad avere la peggio un trentaseienne, di nazionalità rumena, rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. I medici in servizio lo hanno curato e medicato. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Ad evitare conseguenze ben più gravi l’arrivo provvidenziale e tempestivo di più pattuglie dei carabinieri che hanno trovato il trentaseienne ferito. Degli altri partecipanti al parapiglia nessuna traccia. Per evitare guai se la sono date a gambe, allontanandosi velocemente. Le indagini comunque continuano senza sosta per identificare tutti i protagonisti che hanno preso parte alla zuffa.